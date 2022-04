Saiba como silenciar as conversas do Telegram por um período específico

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/04/2022 | 14:55



Agora, é possível silenciar as conversas do Telegram por um período específico de tempo. O recurso chegou ao aplicativo no último sábado (16) e permite personalizar o bloqueio de minutos a meses. De acordo com a empresa, a proposta é que o usuário possa usar a função em diferentes ocasiões, indo de um cochilo ao meio-dia até férias prolongadas. Abaixo, veja como utilizá-la.

Passo a passo no Android

1. Abra o Telegram e acesse a conversa que você quer silenciar por um período específico. Dê um toque no nome da pessoa ou do grupo.

2. Clique em “Notificações”.

3. Selecione “Silenciar por…”.

4. Escolha o período desejado e confirme a ação apertando “Silenciar por…”.

Passo a passo no iOS

1. No Telegram, abra a conversa que você quer silenciar por um período específico. Clique no nome da pessoa ou do grupo.

2. Dê um toque em “Som”.

3. Aperte “Silenciar por…”.

4. Escolha entre as opções predeterminadas pelo Telegram ou clique em “Silenciar até…” para personalizar o recurso.

5. Ajuste o período desejado e confirme a ação selecionando “Silenciar até…”.

Na galeria, veja em capturas como silenciar as conversas do Telegram por um período específico: