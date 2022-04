Iron Maiden anuncia shows em São Paulo, Curitiba e Ribeirão Preto

18/04/2022 | 14:32



Confirmada para o dia do Metal no Rock in Rio, a banda Iron Maiden vai fazer mais três shows no Brasil. Além da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, a turnê Legacy of the Beast World Tour da banda britânica desembarca em São Paulo, Curitiba e Ribeirão Preto entre agosto e setembro deste ano.

Em 27 de agosto, eles se apresentam na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, já em 30 de agosto, o show acontece na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto. No dia 2, é a vez do Palco Mundo no Rock in Rio, cujos ingressos já estão esgotados; e, finalmente, em 4 de setembro, a banda encerra sua passagem pelo Brasil em um show no Estádio do Morumbi, em São Paulo