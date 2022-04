Indignado com a eliminação de Jessi do BBB22, Babu Santana torce para Douglas Silva: O que o Eli está fazendo ali?

18/04/2022 | 14:10



Babu Santana não gostou nem um pouco de ver Jessilane sendo eliminada do BBB22 no último domingo, dia 17. Inconformado, o ator usou as redes sociais para manifestar a sua frustração com o rumo que o reality está tomando.

- Poxa, eu não entendo. Esse BBB está muito estranho. Caraca, o que o Eli está fazendo ali, brother? Já era para ele ter saído há um tempão. Qual é, Brasil? Nada contra ele, mas pô, o Eli...

Em seguida, o ator declarou para quem vai a sua torcida.

- Vamos lá, concentração, Douglas ficou. Vocês sabem que a minha torcida sempre vai para ele. Minha final dos sonhos era Douglas, Lina e Jessi. Mas tranquilo, ficou o Douglas. Vai Douglas, vai Douglas!

Recordista de xepa

No Rede BBB, Babu aproveitou para deixar um recado especial para Jessi. Durante a participação no BBB20, o ator passou 11 semanas na xepa, recorde quebrado pela professora nesta temporada ao permanecer por 12 semanas, conquistando o título de Rainha da Xepa.

- Eu estava aqui na torcida para você chegar nessa final. Você, D.G, Lina, Naty. Você sabe que eu sou wakanda forever, né? Fica de consolo a minha coroa da xepa. Passo para você que foi recordista de permanência na xepa minha querida. Vamo aí marcar um dia de fazer uma rabada, trocar umas receitas. Foi muito linda a sua trajetória, o Brasil está orgulhoso da sua trajetória. Beijo, amiga. Sucesso na vida.