Colégio Padre Capra. Independência celebrada. Sua majestade, a mulher...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/04/2022 | 05:55



A MUSICISTA

Neuza da Harmônica na capa da edição nº 109 da “Arte Revista”, que divulgava as atrações do Cine Carlos Gomes.

“A Neuza, pela sua simpatia, pela sua bondade, pela excelência de suas apresentações, tem granjeado a admiração de milhares de ouvintes da ZYR-73”, escrevia Celso Tornay Jr na coluna sobre a Rádio Clube de Santo André.

Neuza da Harmônica apresentava-se aos sábados no programa “Sua Majestade a Mulher”.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Angela Andreuccetti; divulgação: Cláudia Ferreira

SANTO ANDRÉ. A fachada do Colégio Padre Luiz Capra e o número alusivo ao Dia da Independência: de vestido branco, a menina Angela Andreuccetti, num dia da Independência



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 19 de abril de 1972 – ano 14, edição 1821

MANCHETE – Jato cai com 106 passageiros na África. Apenas 34 são salvos.

ESTRADA – DER alarga a via que interliga Suzano e Ribeirão Pires ao Caminho do Mar, a atual Índio Tibiriçá.



EM 19 DE ABRIL DE...

1902 – Moinho de Norza & Rosazza, do Pilar, hoje Mauá, era citado em peça publicitária do importador German Pessan, de São Paulo. “Único representante do moinho do Pilar de Norza & Rosazza”, dizia o “reclame” publicado no Correio Paulistano.

NOTA – Norza & Rosazza aparece na lista dos maiores recolhedores de impostos no então Município de São Bernardo na virada do século 19 para o século 20.

1922 – Das agências internacionais: os aviadores Sacadura Cabral e Gago Coutinho levantaram, enfim, voo direto até Fernando de Noronha. O “Lusitânia alçou voo de Cabo Verde.

Pernambuco, 18. Telegrafam de Fernando Noronha, às 20h50, anunciando a chegada do avião “Lusitânia” aos rochedos de São Paulo.

Recife, 18. Um radiograma recebido pela Estação Olinda e transmitido de Fernando de Noronha, informa que o hidroavião “Lusitânia”, pilotado pelos aviadores Sacadura Cabral e Gago Coutinho, chegou às 20h aos rochedos de São Pedro e São Paulo.

NOTA DA MEMÓRIA – Um século depois do voo histórico, o feito é lembrado com carinho. Octavio David Filho guarda as fotos dos pilotos portugueses, herdadas do avô José Maria de Figueiredo, ex-vereador de São Bernardo.

“São fotos raras”, escreve Octavio David Filho, observando que nos quepes dos dois pilotos aparece o emblema de uma âncora. À época, os aviadores pertenciam à Marinha portuguesa, que deu suporte ao voo do hidroavião “Lusitânia”.

Crédito das fotos 3 e 4 – Acervo: Octavio David Filho

HERÓIS. Gago Coutinho e Sacadura Cabral: retratos em Ribeirão Pires

1947 – Benedito Bastos Barreto, o “Belmonte”, caricaturista e historiógrafo, falece no Rio de Janeiro. Paulistano, nascido em 1896, Belmonte fez história e formou seguidores como Jayme da Costa Patrão, de São Caetano, e Odayr Miguel de Lima, de Ribeirão Pires.

1952 – Seleção Brasileira conquista o I Campeonato Panamericano de Futebol, ao vencer o Chile, no Estádio Nacional de Santiago, por 3 a 0, gols de Ademir (2) e Pinga.

Os campeões: Castilho; Pinheiro e Djalma Santos; Newton Santos, Brandãozinho e Eli; Julinho, Ademir (Pinga), Baltazar (Ipojucan), Didi e Rodrigues. Técnico: Zezé Moreira.

Outro feito do Brasil naquele campeonato foi a vitória sobre o Uruguai por 4 a 2, “vitória dos brasileiros sobre os campeões mundiais de 1950”. Ou: “a desforra do Maracanã”.

1957 – Instalada, em 17 de abril, a Junta de Conciliação e Julgamento de São Caetano, com jurisdição sobre São Bernardo. A instalação deveria ser em 30 de março. O atraso deveu-se à demora na entrega dos móveis no prédio número 226 da Rua Heloísa Pamplona, sede da Junta.

Ao ato de instalação estiveram presentes os prefeitos Oswaldo Massei (São Caetano) e Aldino Pinotti (São Bernardo) e Milton Evaristo dos Santos, juiz de direito da Comarca.

Assumiram a Junta o juiz Bento Pupo Pesce, o representante dos empregadores, Pedro Borelli, e o representante dos trabalhadores, João Settani.

1977 – MDB lança campanha pela Constituinte.

HOJE

Dia do Exército Brasileiros

Dia Interamericano do Índio



SANTOS DO DIA

Ema de Saxônia

Expedito

Leão IX



Falecimentos

Santo André

Zulema Lemos do Prado, 96. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Yvonne Giselda Massaro, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Osvaldo Pisani, 89. Natural de Guaratinguetá (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Pedregulho (São Paulo).

Maria Natalina Viana, 88. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Edméa Rinaldi, 90. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Izidra Scurissa Santander, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

José Maximiano Jerônimo Filho, 86. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Santino Pequeno da Silva, 89. Natural de Araruna (Paraíba). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capítal.

Ribeirão Pires

Iaw Carpinelli Rigo, 90. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.