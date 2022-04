5.5 Liquidação: Shopee lança campanha com R$ 5 milhões em cupons de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/04/2022 | 13:55



De hoje (18 de abril) até 6 de maio, a Shopee promove a campanha 5.5 Liquidação. Serão R$ 5 milhões em cupons de desconto e vouchers de frete grátis sem valor mínimo no principal dia do mês (5 de maio). Além de celebrar as datas duplas tão exploradas pela empresa, a ação também contempla ofertas para o Dia das Mães e para o Dia Mundial do Livro, além de lançar a Semana Frete Grátis Relâmpago.

Semana Frete Grátis Relâmpago

Uma grande novidade da campanha 5.5 Liquidação é a Semana Frete Grátis Relâmpago, que ocorre de hoje até 24 de abril. Durante o período, todos os usuários cadastrados na Shopee receberão diariamente um cupom de frete grátis com gasto mínimo de R$ 10 diretamente na sua carteira. O voucher estará disponível sempre às 20h, para uso exclusivo até a meia-noite.

Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães, a Shopee terá uma página especial até 6 de maio com ofertas de até 60% de desconto para comprar presentes. O marketplace terá coleções com produtos de até R$ 50, além de promoções nas categorias de Beleza, Smartphones, Esporte e Fitness, Tecnologia e muito mais.

Dia Mundial do Livro

Nos dias 22, 23 e 24 de abril, o marketplace irá comemorar o Dia Mundial do Livro, com uma página especial de até 70% de desconto. Entre as ofertas, estão box de filmes e séries, livros das categorias de Fantasia e Suspense, HQ’s e Mangás, Romance, Infantil, Negócios, Autoajuda, Biografias, Educacional, e Religião e Filosofia.