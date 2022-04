Francisco Cuoco falta teste de paternidade pela segunda vez

18/04/2022 | 13:10



Francisco Cuoco vem se envolvendo em diversas polêmicas desde que um modelo afirmou ser o seu filho. Morando no Estados Unidos, Anthony Jr. não tem dúvidas da paternidade e desembarcou no Brasil para fazer um teste de DNA. Contudo, o ator novamente desobedeceu à Justiça e não compareceu no local e data marcada. A notícia exclusiva foi exibida pelo Domingo Espetacular no último domingo, dia 17.

Conforme estabelecido, Francisco deveria ter comparecido a um laboratório para fazer o exame na última quinta-feira, dia 14, mas deixou o suposto filho esperando. Esta é a segunda vez que Cuoco se recusa a realizar o teste, visto que o artista já havia faltado em agosto de 2021. Na primeira ocasião, teria alegado problemas de saúde. Segundo a reportagem do Domingo Espetacular, com a segunda ausência, ele pode ser definido como pai à revelia e terá direito a recorrer.

Anthony afirma que descobriu a paternidade através de sua mãe, Neila. Uma foto da matriarca ao lado do ator tirada em 1978, um ano antes do nascimento do homem, seria uma possível prova de que Francisco é seu pai.