Desmascarados da semana, Isabel Fillardis e Guimê analisam participação no The Masked Singer Brasil

18/04/2022 | 13:10



Na tarde do último domingo, dia 17, ocorreu a semifinal do The Masked Singer Brasil e Isabel Fillardis foi a desmascarada da semana. Com a personagem Abacaxi, a atriz e cantora fez o maior sucesso durante sua participação.

Nesta segunda-feira, dia 18, Isabel participou do Encontro com Fátima Bernardes e falou um pouco da experiência que foi participar da atração musical após lutar contra o câncer:

A parte azeda dela é essa parte do alter ego, ela é muito um pouco demais, vão odiar, mas a dose foi certa, funcionou. Eu queria ter dançado mais, mas não deu.

Isabel revelou que em sua última apresentação pediu para que o bambolê da sua roupa fosse retirado:

Eu pedi para tirar o bambolê para fazer as pernas do tango.

Questionada sobre a maior dificuldade em usar a fantasia, Isabel surpreendeu e foi uma das poucas que não apontou a respiração:

Foi pensar em um bom repertorio e variar os sons, os estilos, esconder um pouco a voz, mas nem tanto. Foi entregar o negócio direito, afirmou.

A atriz e cantora também falou sobre a sua carreira e relembrou o momento que foi diagnosticada com câncer:

Ela [personagem abacaxi] veio para coroar a Isabel Fillardis. As pessoas acham que eu comecei como atriz, mas foi como cantora. Agora, a cantora veio para ficar. Quando você recebe o diagnostico é o momento que você fala Game Over. Mas eu tinha acabado de ter o Kalel, então eu falei: não está batendo essa conta barbudo, eu não vou, eu tenho que fazer muitas coisas ainda. Eu sou uma mulher de transformações, de um todo. Se minha palavra é transformação, eu transformei uma vez e transformarei quantas vezes forem necessárias. Eu gosto da vida. A arte é um dom divino, que é emprestado, eu quero fazer o melhor com ela. A música tem a capacidade de comunicação, ela fala todas as línguas, ela te toca em algum lugar.

Além de Isabel, o programa musical também contou com mais dois personagens desmascarados, a Maria Bonita e o Lampião, interpretados pelo casal MC Guimê e Lexa.

O cantor também participou do programa da Fátima através do sofá virtual e falou da sua experiência. Vale pontuar que Lexa não conseguiu participar porque está em uma turnê nos EUA:

Com certeza é algo muito profundo, muito mágico. Primeira música que eu cantei em Inglês foi no The Masked Singer. A Lexa me trouxe muita força nessa trajetória, me inspirou a cada segundo, ela acreditou mais em mim do que eu mesmo. Ontem mesmo, eu estava assistindo e falei pra ela que estava chorando e foi emocionante saber que ela faz de verdade e de coração. É muito verdadeiro, a Lexa é luz e trouxe muita luz nessa caminhada, foi indescritível.

Guimê também contou qual foi a sua maior dificuldade e, segundo ele, foi a coreografia:

Eu consegui enganar, mas eu tenho dificuldade em fazer até os passinhos mais simples que estão bombando. Foi o maior desafio para mim. Eu ficava repetindo e quando saia era uma alegria. Os responsáveis merecem um prêmio à parte.

Claro que Fátima não deixou de questionar se os fãs podem ver apresentações do casal, que são super discretos em relação à vida amorosa:

Estamos começando a idealizar, será um grande sonho que será realizado, afirmou.