Primeiro teaser de Thor: Amor e Trovão traz Natalie Portman como nova heroína

18/04/2022 | 13:10



Os fãs da Marvel tiveram uma surpresa íncrivel na manhã desta segunda-feira, dia 18. No primeiro teaser de Thor: Amor e Trovão, o estúdio deu um gostinho do que se pode esperar da Poderosa Thor, interpretada por Natalie Portman.

No começo do vídeo, vemos o personagem de Chris Hemsworth tentando voltar às suas origens. Thor entra numa rotina de exercícios para perder os quilinhos que ganhou em Ultimato, e decide se aposentar da vida de herói. Mas será que os problemas deixarão o asgardiano em paz?

Parece que não! Nos momentos finais do teaser, é possíver ver Thor em uma batalha, justamento no momento que é surprendido por Jane Foster segurando o Mjolnir, o famoso martelo do filho de Asgard. Eita!

O longo é dirigido por Taika Waititi e conta com Tessa Thompson, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel no elenco.