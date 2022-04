'É segredo? Não me conta', diz Jessilane no 'Mais Você' após sair do 'BBB 22'

18/04/2022 | 13:02



Jessilane Alves, 14ª eliminada do BBB 22, participou nesta segunda-feira, 18, do Café com o Eliminado, quadro do programa Mais Você comandado por Ana Maria Braga. Ela comentou sobre a sua fama de ser "fofoqueira" e lembrou momento durante o reality show em que contou para Douglas Silva que Linn da Quebrada tinha intenção de votar nele.

"Na minha cabeça não tinha maldade nenhuma naquilo. Se fosse uma coisa pensada, ou eu não diria para o DG ou para a Lina. Mas é assim, é o meu jeitinho. Às vezes eu estou falando uma coisa achando que não tem nada a ver e, de repente, conto algo que não era para contar." A ex-sister reforçou que sempre teve dificuldade em guardar segredo. "Eu já falei isso várias vezes: 'É segredo? Não me conta'."

Ela também disse que não fica chateada em ser apontada como "fofoqueira". "Eu sou assim, é uma coisa que é da minha vida. As minhas brigas com minha mãe e irmã eram porque na maioria das vezes uma me contava uma coisa que não era para contar para a outra e eu, em uma conversa informal, acabava falando."

Rainha da Xepa

Ao longo da sua passagem no reality show, a professora chegou a ficar 12 semanas na Xepa, batendo o recorde que, até então, pertencia a Babu Santana do BBB 20. "Na segunda semana a gente 'passou fome', porque com poucas estalecas e o mercado caro, a gente teve que comprar poucas coisas e racionar. Então só podia fazer uma refeição por dia e eu que como o tempo inteiro fui dormir várias noites com a barriga roncando", lembra.

Segundo ela, não tinha o que comer. "Se você comia em um dia, faltava no outro. A segunda semana que foi a pior", reforçou.

Para quem está na Xepa, as festas se tornam oportunidades para comer melhor. No entanto, Jessi contou que não conseguia se alimentar nesses momentos. "Ou eu bebia, ou eu comia. Aí eu preferia beber para curtir a festa, então quando chegava ao final da festa eu tentava comer que nem uma desesperada", brincou.