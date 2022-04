Bourbon Atibaia tem programação especial para o feriado de Tiradentes

Redação

18/04/2022 | 12:55



A aproximadamente 70 quilômetros da capital paulista, o Bourbon Atibaia Resort preparou atividades especiais para o feriado de Tiradentes. A programação é repleta de opções de lazer e entretenimento para toda a família.

Tiradentes no Bourbon Atibaia

Quem visitar o hotel durante o feriado poderá curtir arvorismo, spa, programação de aulas fitness, workshop de beachtennis, caminhada ecológica, aula de arco e flecha, airsoft, boliche, escalada e oficina de artesanato.

Noite de Poker com workshop e partidas para jogadores iniciantes e avançados e show de improviso com participação do público também fazem parte da programação. Às sextas-feiras e sábados, a galera ainda pode aproveitar apresentações de música ao vivo, que reúnem o melhor de MPB e pop rock nacional e internacional.

Para a hospedagem, o Bourbon Atibaia oferece opções com café da manhã, almoço, jantar e cortesia para duas crianças de até 6 anos. Além disso, o Espaço Turma da Mônica está com uma agenda especial para que todos possam conhecer os personagens e participar de atividades exclusivas com a turminha.