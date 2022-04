Incêndio atinge três casas em comunidade de Ferrazópolis

Da Redação



18/04/2022 | 12:16



Um incêndio atingiu a rua Vinhedo, em Ferrazópolis, na noite deste domingo. A comunidade, que fica em São Bernardo do Campo, foi atingida pelo incêndio no meio da noite, com a ocorrência sendo levada ao Corpo de Bombeiros às 20h03. De acordo com informações, o fogo atingiu três barracos.

Segundo relatou o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram direcionadas ao local para cobrir a ocorrência, ao chegar no local a equipe dos bombeiros controlou o fogo, realizando o rescaldo (revolvimento das cinzas para evitar reignição), e finalizando o incêndio.

Após finalizada, foi constatado que não havia moradores nas três residências e que o incidente não produziu vítimas. O local foi deixado em segurança aos cuidados do policiamento, para que fosse realizada a perícia. Até a publicação deste texto, a ocorrência ainda não havia sido registrada em nenhum DP (Distrito Policial).