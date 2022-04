Maiara e Fernando Zor trocam beijos durante show pela primeira vez após reatarem

18/04/2022 | 12:10



Ao que tudo indica, é oficial: Maiara e Fernando Zor estão juntos novamente! No último domingo, dia 17, o casal trocou beijos durante um show da sertaneja com a irmã, Maraisa. A esposa de Sorocaba, Biah Rodriguez, já havia entregado que o romance dos pombinhos permanecia vivo, sendo esta a primeira demonstração pública de afeto desde os boatos de que teriam reatado o relacionamento.

Em vídeo divulgado por Leo Dias, Fernando sobe na cadeira disposta na beira do palco com a ajuda de Maiara. Ao som de gritos e aplausos do público, a cantora fica ajoelhada para igualar a altura e os dois trocam um beijo. A felicidade estava estampada no rosto do casal, que não conseguia esconder os sorrisos. Como era de se esperar, o momento único levou os fãs de Mafe à loucura.

Como você viu, o colunista já havia entregado que os artistas estavam juntos. Segundo Leo Dias, o casal decidiu viver um romance mais íntimo e menos exposto ao público, seguindo algumas regras estipuladas pelos dois para o relacionamento funcionar até a data do casamento.