Brasil Game Show: 13 motivos para participar da feira de games

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/04/2022 | 11:55



Em outubro, acabam os 36 meses de saudade do maior encontro gamer da América Latina. Após uma longa espera, a Brasil Game Show (BGS) torna a reencontrar com os fãs na maior edição do evento de todos os tempos. De 6 a 12 de outubro – sendo o primeiro dia exclusivo para imprensa e convidados –, não faltarão motivos para visitar a BGS 22.

1. A maior da história com sete dias de duração

Desde sua criação, em 2009, a Brasil Game Show teve no máximo cinco dias de evento. Este ano, os jogadores poderão curtir uma semana inteira de atrações. Será uma oportunidade para os fãs de todo o Brasil se planejarem para visitar e explorar a feira ao máximo, conhecendo lançamentos, expositores, principais produtos, grandes finais de eSports, estúdios independentes e outras apresentações.

2. Mais de 3 mil influenciadores

Além dos convidados internacionais e dos pro-players, os influenciadores são figuras frequentes na BGS. Eles marcam presença nas sessões de Meet & Greet, no palco do BGS Talks, em ativações especiais e nos estandes de diversas marcas, que vão ao evento com convidados e programações variadas.

3. Encontro de ídolos

Na feira, os fãs têm a possibilidade de ficar cara a cara com grandes estrelas da indústria mundial de games. Na última edição presencial, em 2019, foram 13 personalidades internacionais. Para a BGS 22, já estão confiramos dois nomes: Andy Field (dublador de Marvel Avengers Academy, Paladins e da série de terror Five Nights at Freddy’s) e Shota Nakama (produtor musical e criador da Video Game Orchestra). Outras personalidades serão revelados nos próximos meses.

4. Competições de eSports

Este ano, a Monster Energy BGS eSports terá sete finais presenciais, uma para cada dia de evento. Os games e times serão revelados em breve. Para curtir as partidas, os visitantes da feira poderão aproveitar uma arena de com mais de 5 mil m² com palco gigante, telão, plateia com mais de 2 mil lugares, espaço exclusivo para os narradores e comentaristas, e um camarote exclusivo.

5. Mais de 400 expositores

A cada edição, são centenas de empresas participantes, entre fabricantes de consoles, periféricos e acessórios gamers, desenvolvedoras de jogos, empresas de colecionáveis, estúdios independentes e outros. Na BGS 22, mais de 400 marcas devem ocupar os pavilhões do Expo Center Norte. Entre as já confirmadas, estão DXRacer, HyperX, Logitech, Marvel, Pichau, Piticas,Rank1, Razer, Redragon, SAGA, YouTube Gaming e Warrior.

6. Jogar, jogar e jogar

Os games são a principal atração da BGS e o público terá milhares de estações free-to-play para se divertir. Entre títulos inéditos, clássicos, arcades e indies, não faltarão opções para os jogadores mergulharem em universos virtuais. Grandes estúdios, publishers e fabricantes levarão suas principais novidades para os visitantes testarem em grandes estandes cheios de atrações.

7. Concursos de cosplay

Incorporar personagens e figuras clássicas dos mundos dos games se transformou em um estilo de vida para fãs de games e cultura pop que investem tempo, dinheiro e dedicação para, a cada ano, mostrarem na BGS os resultados de tanto esforço. Na última edição, o evento recebeu mais de 2 mil cosplayers de todo o País no BGS Cosplay, uma atração com palco exclusivo e programação diária repleta de desafios, concursos, premiações e até um júri exclusivo.

8. A nostalgia dos clássicos

Os fãs dos arcades, máquinas de jogos que fizeram muito sucesso, principalmente, nas décadas de 1980 e 1990, terão mais uma vez a chance de matar a saudade. Na última edição presencial do evento, a área de 1.500 m² contou com mais de 150 máquinas de pinball e outros games em que os visitantes puderam se divertir com grandes clássicos, simuladores de corrida, títulos de luta e lançamentos.

9. O talento e a criatividade dos estúdios nacionais

Para jogadores e curiosos que gostam de conhecer e testar o que há de melhor na produção nacional, a Brasil Game Show conta com um espaço exclusivo para os estúdios independentes: a Avenida BB Indie. Além de atrair os visitantes, a área costuma receber representantes de grandes desenvolvedoras interessadas em parcerias. Na BGS 22, cerca de 100 empresas devem participar desta área.

10. Compras, descontos e produtos exclusivos

Muitos expositores levam para a BGS uma série de promoções e condições especiais em produtos, bem como ofertas relâmpago, sorteios, desafios ou outras ativações. Logo, pode ser uma oportunidade única de adquirir itens por preços especiais, preparados apenas para os dias de evento. A própria feira tem uma linha exclusiva e customizada, que inclui camisetas, mochilas, canecas, copos, bonés, squeezes e muito mais à venda na BGS Store.

11. Video Game Orchestra com um novo show

Quem esteve na 12ª edição da Brasil Game Show, em 2019, pôde conferir um grande show de uma orquestra que mistura música clássica, rock e grandes hits do universo dos games. Sob o comando do carismático produtor musical Shota Nakama,o grupo estará de volta na BGS 22 com músicas inéditas no repertório e mais dias de apresentações.

12. Um passeio para toda a família

Com a intenção de reunir toda a família – já que videogame também é coisa de gente grande –, a feira aposta em opções para todas as idades, os estilos e gostos. De lançamentos mobile a AAAs da atual geração de consoles, dos arcades dos anos 1980 a games de realidade virtual, de títulos para PC a jogos de tabuleiro, há mercado para todos os públicos.

13. Ponto de encontro

Seja para conhecer um amigo com quem encara maratonas de games online durante madrugada, seja para rever alguém com quem não se encontra há anos ou mesmo curtir ao lado dos amigos de todos os dias, a Brasil Game Show é o lugar certo. Além de bons momentos nas inúmeras atrações, a feira é um espaço para gerar memórias especiais ao lado de pessoas queridas.