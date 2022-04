Rainha da Xepa, Jessi diz que passou fome no BBB22: Fui dormir várias noites com a barriga roncando

18/04/2022 | 11:11



Jessilane, última eliminada do BBB22, participou da tradicional conversa com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, dia 18. A sister fez uma análise de sua passagem pelo programa, e comentou sua fama de chorona.

Ao ser questionada por Ana, Jessi conta que é emocionada desde criança.

- Eu sou chorona de lei, sempre desde criança, tudo que na minha vida que da certo eu choro, que não dá certo eu choro, que eu to emocionada eu choro, que eu bebo eu choro.

A sister ficou marcada como a participante que mais passou tempo na Xepa, superando até Babu Santana no BBB20. Jessi ainda revelou que chegou a passar fome durante a segunda semana no reality.

- Teve uma semana que a gente passou fome. Poucas estalecas, o mercado caro. A gente teve que comprar poucas coisas, racionar, e a gente só podia fazer uma refeição só por dia. Eu fui dormir várias noites com a barriga roncando.

Eita!