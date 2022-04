Nova temporada de Power Couple Brasil estreia em maio na Record TV

18/04/2022 | 11:10



A competição entre casais mais power está voltando! A Record TV anunciou na noite do último domingo, dia 17, que em maio deste ano estreia a nova temporada do Power Couple Brasil. Sob o comando de Adriane Galisteu, o programa volta às telinhas com uma mistura explosiva de provas eletrizantes.

Na sexta temporada do reality, 13 casais vão viver intensamente um jogo cheio de pressão, mas apenas uma dupla sairá vencedora. A atração promete ainda entregar fortes emoções, novos desafios e muita treta.

Nas redes sociais, Adriane Galisteu anunciou os preparativos e compartilhou alguns cliques estilosos nos corredores da Record TV.

Estúdio G ativar... Começando os preparativos! Amores, o nosso Power Couple tá chegando! Segura!, comemorou.

E aí, está ansioso para a nova temporada de Power Couple Brasil?