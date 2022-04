220 mil veículos desceram a serra e volta tem registro de lentidão

Da Redação



18/04/2022 | 11:06



A volta do feriado de Páscoa continua no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Segundo o último boletim divulgado pela Ecovias, das 10h10, a Rodovia Anchieta apresenta lentidão sentido Capital nesta manhã, do km 12 ao km 10, por conta do grande volume de veículos.

Nas demais rodovias do SAI, o movimento de veículos está tranquilo. O tempo está bom e a visibilidade é boa. Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.

Ainda segundo a divulgação, de quinta a domingo foram registrados 220 mil veículos sentido Litoral. No mesmo período de tempo, 214 mil automóveis subiram.

O SAI está em Operação Normal (5x5), com descida pela pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.