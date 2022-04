Arrependido de comprar seguidores? Veja como recuperar engajamento do Instagram

Da Redação, com assessoria

O Instagram é recomendado para aqueles que querem divulgar marcas, produtos e serviços. Mas para quem está começando nem sempre é fácil conquistar uma base de internautas que faça crescer o número de vendas e, consequentemente, leve ao aquecimento dos negócios. Buscando conquistar esse grupo a qualquer custo, perfis comerciais optam por comprar seguidores, pensando que assim irão adquirir o prestígio inicial necessário para o crescimento sustentável. Na prática, não é bem assim.

“Seguidores fantasmas não interagem com o que é publicado, o que faz com que os algoritmos do Instagram entendam que o perfil não é popular e divulguem os posts para um número cada vez menor de pessoas”, aponta Rejane Toigo, produtora digital, especialista em mídias sociais e fundadora da Like Marketing. Agora, quando a conta tem fãs orgânicos, que interagem, comentam e compartilham as publicações, a rede social entende que o perfil é popular e aumenta a difusão dos conteúdos.

Caso o erro já tenha sido cometido, a recuperação de engajamento da conta Instagram vai depender da quantidade de seguidores que foram adquiridos dessa forma. “Se for maior do que o número de fãs reais, abandonar o perfil e começar do zero pode ser menos trabalhoso do que tentar reverter o quadro”, orienta Rejane. Mas se os seguidores comprados representarem menos da metade dos totais, é possível recuperar a rede social seguindo cinco passos.

1. Bloquear manualmente os seguidores comprados

Seguidores comprados são, na verdade, fantasmas. Como não se interessam genuinamente pelos posts e não interagem com a conta, provocam engajamento baixo. Isso faz com que a rede social diminua cada vez mais a divulgação da marca – o que é justamente o contrário do que as empresas esperam ao comprar seguidores. “É preciso eliminar estas pessoas, pois se não forem bloqueadas, continuarão recebendo as publicações. Faça isso manualmente conforme for identificando”, diz Rejane.

2. Estudar os perfis de seguidores reais

Analisar os perfis orgânicos da conta é o segundo passo. “Trata-se de uma forma de entender melhor os interesses reais dos seguidores que foram conquistados de maneira natural. Ação que, por sua vez, será essencial para a criação de conteúdo atrativo, que levará a uma maior interação do público com os posts da conta e ao aumento da divulgação dos conteúdos por parte do Instagram”, diz a especialista.

3. Apostar em conteúdo compartilhável

Um conteúdo atrativo é também compartilhável, aquele que as pessoas irão considerar como tendo valor e, portanto, sendo capaz de contribuir para resolver o problema de outros. Ao criar posts desse tipo, o perfil aumenta as chances de seus seguidores reais compartilharem as publicações com pessoas que também podem se interessar e começar a seguir a conta. “Aumenta-se assim a base de seguidores e o alcance do conteúdo”, afirma Rejane.

4. Explorar as ferramentas da plataforma

Depois de fazer a limpa nos seguidores fantasmas, analisar qual tipo de conteúdo aumenta o engajamento dos fãs reais e criar conteúdo interessante e compartilhável, o próximo passo para recuperar o perfil é explorar as ferramentas disponíveis na plataforma. É possível usar posts de feed, Stories, lives, Reels, vídeos, caixinha de pergunta, enquetes e muito mais. “O Instagram valoriza e melhora a entrega do conteúdo daqueles que exploram mais seus recursos”, destaca a fundadora da Like Marketing.

5. Explorar linhas editoriais com melhor desenvolvimento

Além de explorar ferramentas, empresas e pessoas que pretendem aumentar o alcance de seus perfis podem investir em linhas editorais com melhor desenvolvimento. Dessa forma, avalie os assuntos e formatos de conteúdo que têm maior interação e intensifique a frequência deles. “Isso ajudará os algoritmos do Instagram a compreenderem a relevância dessas publicações, aumentando as chances de alcançar perfis semelhantes”, diz.