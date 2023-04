Veja como a Páscoa é celebrada ao redor do mundo

Leo Alves

Além do aspecto religioso, a Páscoa, no Brasil e em muitos outros lugares, é associada à figura do coelho e aos ovos de chocolate. Há países, no entanto, em que as festividades incluem fantasias de bruxas, caça aos ovos, pipas coloridas, marsupiais, omelete gigante e representações teatrais.

A operadora turística Fanato listou algumas curiosidades da festividade ao redor do mundo.

A Páscoa ao redor do mundo

Suécia e Finlândia

Nestes países, a Páscoa lembra o Halloween, festa de dia das bruxas nos Estados Unidos. As crianças vestem fantasias e passam de porta em porta em busca de doces. Em troca, deixam um cartão decorado conhecido como “Carta de Páscoa”.

Aqui, a tradição é rolar os ovos morro abaixo. Conhecida como Egg Rolling, a brincadeira começou na Europa pré-cristã com os povos saxões e, posteriormente, continuou na Inglaterra, onde crianças rolavam ovos de galinha decorados. Atualmente, nos Estados Unidos, a Casa Branca promove uma cerimônia anual de Egg Rolling.

Visualhunt Na Austrália, o mascote da Páscoa é o Bilby

Em vez do coelho, quem distribui ovos de Páscoa australiana é o Bilby, um marsupial nativo do país. A “troca” ocorreu porque os coelhos são considerados uma praga não controlada por lá, graças a inserção da espécie por um caçador em 1860. Já o Bilby, coitado, corre o risco de extinção, então foi gerada uma grande ação de marketing para dar uma mãozinha na preservação da espécie.

Na Alemanha, a festa é dedicada a Ostara, deusa da primavera. Aqui, o costume é decorar as árvores com ovos de galinha coloridos. Eles são esvaziados por meio de um furo e pintados com tinta e papel.

VisualHunt Na França, a tradição é fazer uma grande omelete

França

Na França, mais precisamente em Bessières e Mazeres, os ovos são usados para fazer uma grande omelete. O costume começou em 1973 e, atualmente, cerca de 15 mil ovos são adotados no preparo do prato gigante.

Índia

Os hindus comemoram com a realização do festival Holi, para relembrar o surgimento do deus Krishna. A festa inclui muita música, dança e comidas especiais. Pós de diversas cores são usados pelos anfitriões para marcar a testa dos convidados e por crianças e adultos mais empolgados que lançam uns nos outros. O resultado é um ambiente lindo, bem colorido.

Polônia

A crença diz que os patriarcas das famílias não podem participar da preparação do famoso Pão de Páscoa. Caso contrário, seu bigode pode ficar cinza e a receita desandar. Por isso, além de irem para a cozinha, as mulheres recebem lançamentos de baldes cheios de água ou perfume. A celebração é chamada Smingus-Dyngus.

CC BY Juanedc on Visualhunt.com Assim como no Brasil, na Espanha a Páscoa é celebrada de maneira mais religiosa

Espanha

Na Espanha, a celebração de Páscoa é essencialmente religiosa, e a semana santa inteira é considerada feriado. Durante esse período, ocorrem inúmeras celebrações por todo o país. As pessoas se fantasiam de romanos, de Jesus ou de apóstolos e carregam pelas ruas a cruz sagrada. Além disso, há procissões com fiéis usando capuzes e tochas. As procissões em algumas cidades são tão importantes quanto o carnaval para o Rio de Janeiro.

Bermudas

Aqui, a páscoa é celebrada com pipas coloridas enfeitando o céu na sexta-feira. Os artefatos simbolizam a ascensão de Cristo.

Guatemala

As ruas das cidades são cobertas por incenso e carpetes de flores coloridas, sobre os quais os fiéis caminham para chegar até a igreja. Além disso, há celebrações culturais com trajes coloridos e máscaras.