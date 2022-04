Aconcágua – Conheça a maior montanha do hemisfério sul

Redação

A Argentina é lar da maior montanha do hemisfério sul e do ocidente. Batizada de Aconcágua (que significa “Sentinela de Pedra” no idioma dos povos quechua), a formação rochosa tem 6.961 metros de altitude e pode ser vista por quem visita o Parque Provincial de Aconcágua, a 180 quilômetros da cidade de Mendoza.

Aconcágua, na Argentina

Os viajantes podem escolher entre diversas opções para conhecer a Sentinela de Pedra. Se o objetivo é tirar muitas fotos e curtir a natureza, a dica é optar pelos passeios que saem de manhã e voltam à noite. Os mais aventureiros conseguem contratar uma excursão de escalada, que pode levar de 17 a 21 dias.

Até 30 de abril ainda há tempo para visitar o parque e chegar aos pés do gigante. Depois disso, as opções são aguardar a abertura da nova temporada, em novembro, ou fazer um tour pela Rota Nacional 7, que liga Mendoza à fronteira com o Chile. O passeio permite observar não apenas o Aconcágua, mas também os vulcões Tupungato e Tupungatito, o Lago Potrerillos, a Montanha das Sete Cores e outros cartões-postais da região.

Também vale a pena aproveitar a viagem para explorar a cidade de Mendoza, que é rodeada por três dos principais vales produtores de vinhos tintos do mundo: o Valle de Uco, o Valle de Cuyo e o Valle de Maipú. A região concentra mais de mais de 150 bodegas abertas à visitação – a maioria possui restaurantes de alta gastronomia, como o Abrasado, da vinícola Los Toneles, especializado em carnes maturadas, que conquistou o primeiro lugar no prêmio Best of Wine Tourism 2022.

Além de vinhos e gastronomia, é possível realizar trekking, passeios de bike, hospedagem em glamping e curtir uma das melhores estações de esqui do continente, em Las Leñas.

Como chegar

Mendoza tem vôos diretos a partir de São Paulo (SP) e de Buenos Aires, na Argentina. Da cidade saem diversos tipos de tours pelo Parque Provincial do Aconcágua, pelos vales vinícolas, pelas atrações de montanha e rumo a Las Leñas.

Onde ficar

Em Mendoza há redes de luxo, como Hyatt e Sheraton, e hotéis como San Martín, Villagio e NH Mendoza Cordillera, mas também pousadas, bed & breakfast e hostels como JAC, Windmill e Hostel de Los Artistas. Nos vales vinícolas há opções de todos os tipos, de resorts e spas, como o The Vines, até campings e glampings, como Alpasión e Domos Uspallata.

Onde comer

A cidade de Mendoza tem excelentes restaurantes, e os viajantes costumam procurar aqueles ligados às vinícolas, como Bodega Lagarde, Casa El Enemigo, Bodega Susana Balbo, Bodega Riccitelli e Lamadrid.

