Portuguesa é tricampeã da A-2 com vitória sobre São Bento

A Portuguesa é tricampeã do Campeonato Paulista da Série A-2 – havia conquistado em 2007 e 2013. Após conquistar o tão sonhado acesso à elite do futebol estadual, a Lusa confirmou o título ao derrotar o São Bento por 2 a 0, ontem à noite, no Estádio do Canindé. Os gols foram marcados por Naldo e Diego Sacoman, contra.

O time da Capital entrou em campo precisando apenas vencer para ficar com a taça, já que arrancou um empate por 1 a 1 em Sorocaba. E, como era esperado, a Lusa, apoiada por sua torcida, começou botando pressão no jogo aéreo. Depois dos dez minutos, o time de Sorocaba adiantou a marcação e equilibrou o jogo.

Nos minutos finais do primeiro tempo, a Portuguesa começou a dar trabalho ao São Bento. Zé Carlos teve que aparecer para segurar arremates de Tauã e Naldo. Aos 43 minutos, não teve jeito. Após cobrança de escanteio de Daniel Costa, Naldo apareceu entre os zagueiros para cabecear no fundo das redes.

No segundo tempo, a Portuguesa continou melhor e ampliou aos 16 minutos. Daniel Costa levantou a bola dentro da área. O atacante Luan disputou com o zagueiro Diego Sacoman, que marcou outro gol contra.