Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr., faz passeio na França com Carol Dantas e Davi Lucca

18/04/2022 | 09:11



O namoro de Neymar Jr. e Bruna Biancardi parece estar cada vez mais sério. O craque mandou uma linda declaração de aniversário para a influenciadora, que completou 28 anos de idade na última sexta-feira, dia 15.

O dia é seu, mas o presente quem ganha somos nós. Feliz demais em ter você na minha vida. Te amo

Mas não é só com Neymar que Bruna tem se dado bem. Prova disso é que a influenciadora apareceu nos Stories fazendo um passeio com Carol Dantas e Davi Lucca por Versalhes, na França. Nas imagens, Bruna aparece ao lado da ex de Neymar e até posa com o filho do namorado.

Mais tarde, ela postou um vídeo do craque jogando pelo PSG. Fofos, né?