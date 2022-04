Viih Tube se emociona e comemora evolução de Rodrigo Mussi: Só notícias boas e eu estou muito feliz

18/04/2022 | 09:11



Só motivos para comemorar e agradecer! Viih Tube usou as suas redes sociais para falar do estado de saúde do ex-BBB, Rodrigo Mussi, que segue internado no Hospital das Clínicas após o acidente de carro na Marginal Pinheiros, na madrugada do dia 31 de março.

Feliz da vida, a influenciadora, amiga e responsável pelas redes sociais de Mussi, contou que foi uma sensação única vê-lo abrindo os olhos e entendendo o que ela falava.

Hoje foi um dia muito especial, eu fui visitar o Rodrigo com o Diogo, irmão dele. Ele contou como o Rodrigo está, ele está extubado. Está falando, com uma certa dificuldade, o que é completamente normal. Ver o Rodrigo com o olhão olhando para você e falando, não tem preço. Foi único, foi incrível, iniciou.

E, continuou:

Foi único ver ele falando e muito melhor. O processo de extubação já está no final e logo ele vai ter alta da UTI e ir para o quarto. Só notícias boas e eu estou muito feliz, foi muito bom ter visto o Rodrigo.

No final, Viih explicou que Rodrigo ainda não pode receber visitas, falou sobre a perda de memória e relatou a alegria dele ao saber que muitas pessoas estão na torcida por ele:

Tem um processo para ele voltar a aparecer aqui, ele tem algumas confusões que são normais. Ele fica lúcido, em alguns momentos ele fala algumas coisas que não está tão lúcido, mas tudo faz parte do processo. Ele não tá 100% lúcido, tá num processo. Tá na UTI e não tem como ter visita dos amigos ainda. Contei dos fãs unidos com ele. Pela primeira vez pediu o celular e viu que muita gente estava torcendo por ele. Ficou muito feliz e emocionado, encerrou.

Além de Viih Tube, o irmão de Rodrigo também se pronunciou e deu mais detalhes do ex-BBB.