Pedro Scooby perde a calma em discussão com Arthur Aguiar no BBB22: Ta p*****o? Quer brigar?

18/04/2022 | 09:10



Se você estava no time daqueles que achavam que nada de interessante poderia sair de uma casa cheia de aliados, se enganou redondamente. Na madrugada desta segunda-feira, dia 18, após a eliminação de Jessi, nova Prova do Líder e formação de paredão, o clima estava tenso entre os brothers.

Arthur Aguiar, que nem está no paredão da vez, por exemplo, ainda estava remoendo as dores de ter sido o mais votado pela casa na formação de sexta-feira, dia 15.

A conversa começou na cozinha.

- Não é nada confortável. Nada confortável, mas a gente tinha que achar um critério, irmão. Me fala o que você queria que a gente fizesse?, disse Paulo André.

- Um único critério que favorece os quatro? Que loucura. Era para ter feito isso. Não é quem foi no paredão? Paredão falso é um paredão. Todas as vezes que o Tadeu falou, ele contou como um paredão, rebateu o ator.

Pedro Scooby então entra na conversa, e dispara:

- Ele sempre falou essa palavra [falso]. Eu não sou um seguidor de BBB, irmão. A gente pode ter entendimentos diferentes e acho que o mais maneiro é um respeitar o outro. Cada um tem uma opinião. Como eu respeitei várias suas. Esse chinelo é da marca x, mas é um chinelo falso. Ele é um chinelo da marca x? Não, continua sendo um chinelo falso.

- Ridícula a tua comparação. Eu não vou nem discutir com você, nem vale a pena. Você nem viveu o que eu vivi. Nem vale a pena. Só achei muito confortável um critério que favorecia os quatro, continuou Arthur

E a briga seguiu...

Conforme Arthur ia tentando se justificar, Pedro Scooby foi perdendo a paciência.

- Do nada tu tá bravo? Tava bem com a gente o dia inteiro! Tu tá p*****o do nada? Quer brigar? Quer discutir?. Ué, se quiser a gente discute, pô...

- Não estou bravo. É que vocês estão entrando num mérito nada a ver, diz Aguiar.

- Está tudo bem. O teu paredão valeu então e está tudo certo. A gente não chegou lá e falou: Desculpa, vamos seguir do jeito que é bom. Está tudo certo e vamos embora, continua Scooby.

Um pouco mais pra frente na discussão, Arthur reafirma que não sabia do combinado, e que não participou das conversas. Teoria já rebatida pela edição do programa, que mostrou dois momentos em que o ator esteve presente no debate dos meninos.

- Quando você chegar lá fora e assistir, você vai ver a minha cara para o Tadeu de como eu não sabia do combinado de vocês. É simples assim.

- Quando você está nos nossos combinados? Nas nossas conversas? Só dormiu, irmão. [...] Todas, às vezes, que a parada é do seu jeito. Não funciona, alfineta Scooby.

Gustavo, que estava no banho, entrou na conversa e tentou debater com Arthur, mas o ator continuava irredutível. Em determinado ponto, o participante da Casa de Vidro acusou Aguiar de querer bancar o excluído do grupo. Eita!

Pedro Scooby faz desabafo

Ainda em discussão, Scooby aproveitou o momento para fazer um desabafo.

- Eu fui um cara que mesmo você tendo a personalidade mais difícil do planeta, me esforcei para entender o seu lado, seu ponto de vista, entender as suas dificuldades, dei a mão para todas as horas como você também deu. Às vezes, parece que você me coloca num lugar que não é só nossa amizade. É por conveniência pelo programa.

- Não é sobre amizade, é sobre o jogo, diz Arthur.

Depois de muito tempo, os dois acabaram se acertando e acabando a briga. Mas será que o assunto foi encerrado mesmo?