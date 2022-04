Obituário - 18 de abril de 2022

Ademir Medici

18/04/2022 | 09:12



SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Baptista Bilotte, 92. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

Antonio Gomes Munhoz, 85. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luiz Benedito de Araújo, 81. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Armeli Cecília Basteck, 77. Natural de Erechim (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Altevir Zamboni, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Joaquim Coura, 67. Natural de Joanésia (Minas Grais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everaldo Lima dos Santos, 54. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Laminador. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademar Frandini, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Weverton Barbosa do Nascimento, 22. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Ajudante de pedreiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Miguel Peres Bogas, 82. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

José Maximiano Jerônimo Filho, 86. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Lopes de Mendonça, 69. Natural de Machado (Pernambuco). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Marli Dias da Silva Oliveira, 56. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRAO PIRES

Osvaldo Roncon, 81. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.