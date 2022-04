São Bernardo FC fica no 0 a 0 com a Portguesa

Da Redação



18/04/2022 | 08:54



O São Bernardo FC não foi além de um empate por 0 a 0 com a Portuguesa Carioca, na estreia dos dois times na Série D do Campeonato Brasileiro, ontem à tarde, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo. As duas equipes estão no Grupo A7, onde também estão o Paraná, Oeste, Cianorte, Nova Iguaçu, Pérolas Negras e Santo André, que divide a liderança da chave com o Cianorte, que venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, fora de casa..

O campeão da Copa Paulista do ano passado e a Portuguesa começaram a partida se estudando. Afinal, são adversários que pouco se conhecem. Mas, aproveitando o fator campo, em pouco tempo o Tigre passou a ter melhor desempenho e chegou com peritgo em duas oportunidades, com João Carlos e Cesinha, que em dois bons chutes acertaram a trave.

Apesar de controlar mais o jogo, estas foram as melhores chances do São Bernardo no primeiro tempo. O Pérolas Negras não chegou a ameaçar o gol defendido por Alex Alves.

Na volta do intervalo, a Portuguesa chegou perto de abrir o placar em chute cruzado de Claudinho. Não foi o suficiente para assustar os donos da casa, que logo voltaram a ter mais volume de jogo e maior posse de bola, mas também sem levar grandes perigos ao goleiro adversário. Diante de um jogo amarrado e de poucas emoções para os 246 torcedores que pagaram ingresso, o 0 a 0 foi o resultado mais justo.



PRÓXIMOS JOGOS

O São Bernardo volta a campo pela Série D domingo, às 16h, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, para encarar o Paraná Clube. Já Portuguesa Carioca pega o Oeste, também domingo, às 19h, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.