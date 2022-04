Santo André inicia a Série D com vitória no Rio de Janeiro

Da Redação



18/04/2022



O Santo André estreou na Série D do Campeonato Brasileiro com vitória de virada para cima do Perólas Negras, por 2 a 1, ontem à tarde, no Estádio do Trabalhador, em Resende, no Rio de Janeiro. Os dois gols do Ramalhão foram marcados no segundo tempo.

O resultado acaba sendo muito importante para o Santo André, já que quase todos os jogos do Grupo A7 terminaram empatados, na abertura da competição. O único que venceu foi o Cianorte, do Paraná, que bateu o Nova Iguaçu por 3 a 1.



O JOGO

O primeiro tempo foi todo do Pérolas Negras. Jogando em casa, o time do Rio de Janeiro comandou as ações e abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após grande jogada de Davi, Vico mandou a bola para o fundo das redes. O Ramalhão sentiu, tanto que não conseguia reagir e apenas assistia o rival trocar passe e envolver o adversário. A impressão que dava era que os jogadores do time do Grande ABC torciam para que o intervalo chegasse logo.

Só que a pressão do Pérolas Negras em busca de ampliar o placar e matar a partida continuava. Andinho cobrou o escanteio fechado, o goleiro rebateu, Carlão chegou no fundo e cruzou rasteiro. A bola chegou em Josimar, que finalizou de primeira. A bola foi cortada em cima da linha pela defesa do time do Grande ABC.

EMPATE

No segundo tempo, o Pérolas Negras seguia com o domínio da partida. Tanto que, por pouco, Vico não fez o segundo dele no jogo, quando pegou rebote e mandou por cima do gol. No entanto, a equipe do Rio de Janeiro passou a dar espaços ao Ramalhão. Com isso, o Santo André cresceu e chegou ao gol de empate aos 27 minutos. Após falha de Luiz Felipe, Cledson aproveitou a sobra para fazer 1 a 1.

O gol inflamou o Santo André, que foi com tudo para cima em busca do gol da virada, que chegou aos 40 minutos. Tiago Ulisses disparou em velocidade e acertou um bonito chute para decretar o triunfo do Ramalhão.



PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Santo André enfrenta outro time do Rio de Janeiro, o Nova Iguaçu, sábado, às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O Pérolas Negras visita o paranaense Cianorte, domingo, às 16h.