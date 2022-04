Silvero Pereira sofre acidente de carro no Ceará: Um grande susto

18/04/2022 | 08:10



Final de semana de grande susto para o ator Silvero Pereira, que sofreu um acidente de carro na manhã do último domingo, dia 17, em uma estrada no Ceará.

Nas redes sociais, a assessoria do artista emitiu um comunicado e deu mais detalhes do acidente. Segundo informações, Silvero invadiu o acostamento quando fez uma curva acentuada, deslizou em uma ribanceira e tombou entre as árvores:

Na manhã deste domingo (17), o ator e diretor Silvero Pereira sofreu um acidente de carro na estrada entre as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no Ceará, enquanto voltava de Milhã para Mombaça. Silvero dirigia e o veículo e ao fazer uma curva acentuada, acabou invadindo o acostamento, deslizando em uma ribanceira e o carro tombou entre as árvores.

Em seguida, eles afirmaram que o ator está bem e não sofreu ferimentos:

Após o acidente, a guarda municipal, o seguro do automóvel e as providências foram tomadas pelo próprio ator, que conseguiu sair do veículo. Silvero e seus dois amigos que o acompanhavam estão bem, com saúde e não sofreram nenhum ferimento, graças ao uso do cinto de segurança.

Vale pontuar que Silvero está no ar em Pantanal.