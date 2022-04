Ecovias registrou volta de 166 mil veículos até noite de ontem

Das Agências



18/04/2022 | 08:13



Até o início da noite de ontem, a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), registrou o retorno de 166 mil veículos que haviam descido a Serra. Desde a meia-noite de quinta-feira, quando se iniciou o feriado, mais de 205 mil automóveis desceram em direção ao Litoral.

Ainda de acordo com informações da concessionária, no início da noite de ontem, subiam cerca de 7.000 veículos por hora, enquanto no mesmo período 2.000 faziam o sentido contrário e rumavam para o Litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

O motorista que voltou à Capital na noite de ontem encontrou diversos pontos de lentidão nas rodovias de São Paulo. Um dos trechos de lentidão ocorreu entre os quilômetros 23 e 20 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. A estrada que liga a Capital ao Litoral corta Diadema e São Bernardo.

Na Via Anhanguera e na Bandeirantes, que ligam a Capital ao Interior, também foram registrados diversos pontos de congestionamento na volta a São Paulo. Na Anhanguera, ao menos dois pontos congestionados chamaram a atenção, um deles em Jundiaí e outro mais próximo à Capital. Na Bandeirantes, havia congestionamento na altura das cidades de Itupeva, Jundiaí e também na chegada à Capital, já afetada pelo trânsito pesado nas marginais Pinheiros e Tietê.

Já nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, que também ligam a Capital ao Interior, também foram registrados pontos de congestionamento, sobretudo no snetido Cápital.

Já na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ocorreram pontos de lentidão na altura dos municípios de Taubaté, Caçapava e Guarulhos, sentido Capital.

Na Régis Bittencourt, que liga o Estado de São Paulo ao Paraná, havia fluxo lento entre os quilômetros 291 e 279, sentido São Paulo.