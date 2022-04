Produção industrial da China sobe 5% na comparação anual de março, como previsto

18/04/2022 | 07:19



Os efeitos ocasionados pela variante Ômicron da covid-19 levaram a uma desaceleração generalizada da atividade econômica da China em março. No mês, em relação ao ano anterior, a produção industrial subiu 5,0%, segundo o Escritório Nacional de Estatística do país (NBS, na sigla em inglês). O resultado, em linha com a projeção de economistas consultados pelo The Wall Street Journal representou arrefecimento em comparação a alta de 7,5% apurada no primeiro bimestre de 2022.

As vendas do varejo, por sua vez, recuaram 3,5% em março, na base interanual, após alta de 6,7% apurada em janeiro-fevereiro. O mercado projetava queda de 2,0% para o setor.

No primeiro trimestre, o investimento chinês em ativos avançou 9,3%, desacelerando frente ao crescimento de 12,2% visto nos primeiros meses do ano, mas acima do ritmo de 8,5% previsto pelos analistas.

A taxa de desemprego na China subiu para 5,8% em março, o maior patamar em quase dois anos. Fonte: Dow Jones Newswires.