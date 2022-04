No BBB22, Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no paredão

18/04/2022 | 01:10



E o jogo continua no BBB22! Depois de Jessilane ser eliminada da competição e Pedro Scooby vencer a Prova do Líder, foi hora de formar um novo paredão.

Quem abriu a formação foi o líder, e como já era de se esperar, ele decidiu colocar Eliezer na berlinda.

Depois, foi a hora dos votos da casa. Confira quem votou em quem:

Eliezer votou no Gustavo;

Arthur Aguiar votou no Gustavo;

Douglas Silva votou no Gustavo;

Gustavo votou no Paulo André;

Paulo André votou no Gustavo.

Com isso, o segundo a compôr o paredão foi ele, Gustavo. O brother teve direito a um contra-golpe, e puxou Paulo André.

A formação coloca Arthur, Douglas e Scooby no TOP 5 dos finalistas do jogo! Quem você quer que saia do jogo desta vez?