Zaracho marca, Atlético-MG supera Athletico-PR fora e vence a 2ª no Brasileirão

17/04/2022 | 20:13



Atual campeão brasileiro, o Atlético-MG voltou a mostrar força neste domingo ao vencer novamente, desta vez pela segunda rodada do Brasileirão. Jogando na Arena da Baixada, em Curitiba, a equipe mineira derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, com belo gol marcado por Zaracho.

O Atlético-MG chegou aos mesmos seis pontos do Corinthians, os únicos times com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do torneio até agora. O Athletico-PR, por sua vez, que estreou com derrota para o São Paulo por 4 a 0, voltou a perder. E segue sem pontuar na competição.

Principal destaque do Atlético-MG, o atacante Hulk foi liberado para acompanhar o nascimento da sua filha, o que levou o técnico Antonio Mohamed a apostar em uma dupla de ataque formada por Ademir e Eduardo Sasha. Do outro lado, as novidades ficaram por conta de Marcelo Cirino e Vitinho, apostas do técnico Fábio Carille.

Em campo, o Athletico-PR entrou em campo mordido após ter perdido o título da Copa do Brasil do ano passado justamente para o xará mineiro. Com um esquema mais compacto, marca de Carille, conseguiu segurar o ímpeto do adversário e criou a primeira chance de gol. Vitinho recebeu de Orejuela, ganhou de Mariano e mandou rente à trave de Éverson.

Já exibindo alguns traços característicos do novo treinador, o time paranaense mostrou um diferencial, a marcação pressão. O Athletico-PR tentava apertar a saída de bola do rival mineiro. No entanto, não conseguiu tirar o zero do placar nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, enfim apareceu o talento dos jogadores do Atlético-MG. Ademir recebeu pela esquerda e tentou cruzar. A bola saiu travada e parou nos pés de Zaracho. Ele dominou a mandou com categoria no ângulo do goleiro Bento, que se esticou todo, mas não conseguiu impedir o gol da equipe alvinegra.

Em vantagem, o Atlético-MG passou a "cozinhar" o adversário. O marasmo irritou o Athletico-PR e o jogo ganhou em tensão. Houve muita reclamação e até discussão, mas nada que atrapalhasse o andamento da partida. Quando o time paranaense foi ganhando volume de jogo, Antonio Mohamed resolveu mexer e dar cara nova ao clube mineiro.

Com novo gás, o time de Belo Horizonte voltou a anular o adversário mesmo fora de casa, que ficou refém dos lampejos do atacante Pablo. No lance mais perigoso, ele fez o pivô para Marlos, na última tentativa do Athletico, jogar a bola nas mãos do goleiro Éverson.

O Athletico volta a campo pelo Brasileirão no sábado, às 16h30, diante do Flamengo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). No mesmo dia, às 21h, o Atlético-MG recebe o Coritiba, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 0 X 1 ATLÉTICO-MG

ATHLETICO-PR - Bento; Orejuela (Vitor Roque), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Hugo Moura, Bryan Garcia (Cuello) e Terans (Marlos); Marcelo Cirino (Pablo), Canobbio e Vitinho (Léo Cittadini). Técnico: Fábio Carille.

ATLÉTICO-MG - Éverson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Rubens (Calebe), Allan, Nacho Fernández (Jair) e Zaracho (Otávio); Ademir (Savarino) e Eduardo Sasha (Vargas). Técnico: Antonio Mohamed.

GOL - Zaracho, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo Moura e Pablo (Athletico); Ademir e Nacho Fernández (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).