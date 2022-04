Grande ABC oferece 658 vagas de trabalho

Da Redação



18/04/2022 | 05:14



As cidades do Grande ABC oferecem 658 postos de trabalho nesta semana. São Caetano foi o destaque com 258 vagas. Em seguida, vem Mauá, que tem 102. São Bernardo (93), Santo André (61), Grande da Serra (54), Diadema (50) e Ribeirão Pires (22). A agência Luandre tem 15 oportunidades, com destaque para o cargo de analista contábil sênior, cujo salário varia entre R$ 7.500 e R$ 8.000.

Os cargos de São Caetano estão disponíveis no Portal do Emprego da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação).

Em São Bernardo, o atendimento ocorre na CTR (Central de Trabalho e Renda) da cidade fica na Rua Padre Lustosa, número 48, no Centro, De segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 15h

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) funciona nos dias úteis das 8h às 17h, na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. Os interessados devem estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. da Redação