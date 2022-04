Grupo Dasa compra hospital em Diadema

Nilton Valentim



18/04/2022 | 06:10



Adquirido pelo Grupo Dasa, o Hospital Innova, de Diadema, passa a se chamar Christóvão da Gama Diadema. Esse é o primeiro passo do conglomerado de saúde para ampliar a participação nas cidades do Grande ABC. A intenção é marcar presença na região seja com hospitais ou com laboratórios de análises clínicas. O Dasa reúne marcas como Delboni, Lavoisier, Cytolab ou Vital Brasil, entre outras.

A compra do Grupo Leforte, no fim de 2020, marcou a chegada do Dasa no Grande ABC. Entre as aquisições estava o Hospital Christóvão da Gama, de Santo André, que possui 66 anos de história. “Nossa intenção é crescer e vimos que a marca Christóvão da Gama tem uma representatividade muito grande”, afirmou Carlos Loja, diretor do Grupo Dasa no Grande ABC.

A unidade de Diadema possui atualmente 80 leitos, mas a intenção é que em três anos chegue a 160. Hoje, funciona como um hospital geral, mas a intenção é que se torne um centro de saúde voltado à cardiologia. “Identificamos que os moradores de Diadema precisavam se dirigir a outras cidades para buscar atendimento especializado, por isso queremos oferecer esse serviço”, contou Loja, revelando que em agosto deverá entrar em funcionamento uma máquina de hemodinâmica.

O executivo não informou o valor da operação de compra, mas revelou que desde 2020, quando o Dasa adquiriu o Leforte, numa operação avaliada em R$ 1,77 bilhão, já foram investidos cerca de R$ 50 milhões nas unidades de Santo André e Diadema.

Loja afirmou também que a partir da segunda metade do próximo mês, o Christóvão da Gama de Santo André passará a atuar na área de genética, com destaque para neuro e oncogenética, pediatria e aconselhamento de casais, com atendimento remoto ou presencial. “Vamos realizar vários procedimentos e muitos deles com cobertura pelos planos de saúde”, declarou Loja.



CRESCIMENTO HISTÓRICO

O Dasa possuía em 2019 seis hospitais e hoje tem 15. sendo seis em São Paulo, três no Rio de Janeiro, três no Distrito Federal, um na Bahia, um no Maranhão e um no Paraná. Juntos, eles formam a segunda maior rede de independente do Brasil. O grupo oferece 3.500 leitos e conta com 11,2 mil colaboradores espalhados pelo País.

REDE D’OR

A líder do segmento é a Rede D’or, que nos últimos anos apresenta franco crescimento no Grande ABC, com unidades em Santo André – Hospital Brasil e Bartira –, São Bernardo, com Ifor e Assunção; São Caetano, com o São Luiz; Ribeirão Pires (Hospital Ribeirão Pires), e, recentemente adquiriu o Hospital América, em Mauá.

O grupo também anunciou para o segundo semestre deste ano a construção de um prédio anexo ao Hospital Brasil, de Santo André, que ampliará a capacidade de 350 para 600 leitos, com investimento previsto de R$ 400 milhões.