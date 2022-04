'BBB 22': Briga entre DG e Gustavo e embriaguez de Jessilane são destaques do dia

17/04/2022 | 20:02



A festa deste sábado, 16, foi a última para um dos sete finalistas do BBB 22. Com muito samba, os brothers curtiram o show de Jorge Aragão, que contou com a participação da cantora Karinah, e outro show do grupo Menos é Mais.

Durante a festa, os brothers ainda puderam se divertir e matar a saudade com um videogame gigante instalado na área externa da casa.

Jessilane bebeu demais e tornou-se a maior atração da noite. Pedro Scooby, DG, Gustavo e PA se divertiram muito às custas da última mulher da casa. Ela interpretou que as músicas tocadas na festa faziam parte da sua playlist e a produção estaria mandando uma mensagem para a sister, informando que aquela era a sua última noite na casa.

Eliezer tentou introduzir algum açúcar no organismo da amiga para melhorar a embriaguez, mas a situação tornou-se ainda mais cômica. "Agora eu estou chorando com uma cocada na boca", disse Jessi.

Ela ainda se mostrou a maior gamer da edição, após bater recordes disputando com Paulo André. E também disputando o Paulo André, já que entre uma rodada e outra de videogame ela decidiu se declarar para o atleta. "Eu sou da pegação", disse.

No fim da noite, ela ainda falou que, caso fique na casa, vai lutar pela liderança e levar DG e Gustavo para o quarto do líder, pois eles são seus parceiros de cachaça.

Atrito

Gustavo e DG acabaram se desentendendo ao longo da noite. Gustavo alegou que Douglas não tem o menor senso de coletividade na casa e chamou o outro de otário.

"Independente de qualquer coisa. É a segunda festa que eu faço algo e eu estou falando que não tenho que dever satisfação nenhuma", respondeu DG.

O ator não gostou da maneira como o líder falou com ele. A amizade entre os dois ficou abalada por alguns minutos, mas eles reataram assim que começou a tocar Michael Jackson.

A Eliminação

Na manhã deste domingo, 17, assim que acordou, Jessilane contou a Eliezer que sonhou com a eliminação dos dois de uma única vez. Arthur Aguiar foi o primeiro a colocar as malas na despensa.

Jessi está convicta de que será a eliminada da vez e Douglas Silva pediu que os amigos já se sentissem abraçados caso ele seja o eliminado. O clima de tensão tomou conta da casa.