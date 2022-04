Real Madrid leva 2 a 0 do Sevilla, mas busca virada e se aproxima do título

17/04/2022 | 18:25



Com um show dos brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo, o Real Madrid esbanjou poder de superação neste domingo e conquistou grande vitória sobre o Sevilla, por 3 a 2, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pelo Campeonato Espanhol. Com atuação abaixo do esperado, o time visitante saiu perdendo por 2 a 0, mas reagiu no segundo tempo e virou o placar aos 46 minutos do segundo tempo.

Os atacantes brasileiros foram decisivos no duelo. Rodrygo, ex-Santos, fez um dos gols e deu a assistência fundamental para Benzema anotar o terceiro gol. Vinicius Junior participou da principais jogadas da equipe e até balançou as redes, mas a arbitragem anulou o lance duvidoso. Já o zagueiro Éder Militão escapou de ser o grande vilão da partida. Foram em duas falhas suas que o Sevilla marcou seus gols.

O resultado deixou o Real ainda mais perto do título do Campeonato Espanhol. O time abriu 15 pontos de vantagem sobre os rivais Barcelona e Sevilla, segundo e terceiro colocados da tabela, respectivamente. Ambos somam 60 pontos, mas o time catalão tem dois jogos a menos que os dois adversários.

Vestido de azul, o Real Madrid começou a partida mais lento que o rival. A primeira boa chance veio com Martial, aos 8, em finalização da entrada da área. Envolvendo dos visitantes, o Sevilla permanecia no ataque e, aos 20, aproveitou a bola parada para abrir o placar.

Rakitic cobrou falta no meio da barreira, mas Éder Militão abriu espaço e a bola passou direto, surpreendendo o goleiro Courtois. Após o lance, o zagueiro brasileiro e o volante croata Modric discutiram em campo sobre a falha na barreira.

Apenas quatro minutos depois, o Sevilla aumentou a vantagem. Em rápida jogada pela esquerda, Jesus Corona entrou na área e passou por Militão antes de ser barrado por Courtois. A bola sobrou para Lamela só completar para as redes.

O atropelamento dos anfitriões só parou no início do segundo tempo, quando o Real "acordou" no confronto. Logo aos 4 minutos, uma jogada brasileira deu o primeiro gol ao poderoso time da capital. Vinicius Junior começou jogada que culminou em finalização certeira de Rodrygo quase da marca do pênalti - o brasileiro tinha acabado de entrar no jogo.

Inspirado, Vinicius quase anotou o segundo dos visitantes, aos 27. Após cruzamento de Lucas Vázquez, o atacante brasileiro dominou no peito e encheu o pé dentro da área. A bola estufou as redes, mas o árbitro anulou o lance por suposto toque no braço do brasileiro. Ele manteve a decisão polêmica mesmo após consultar o VAR, diante da insatisfação dos jogadores do Real.

De tanto pressionar, o time de Madri enfim chegou ao empate aos 37. Carvajal escapou pela direita e cruzou para trás para Nacho finalizar rasteiro para o gol. Foi o primeiro toque na bola do jogador na partida. Um minuto depois, Benzema mandou rente ao pé da trave esquerda do goleiro Yassine Bounou.

Diante de um Sevilla abatido e perdido em campo, o Real elevou o ritmo ainda mais e o jogo esquentou de vez, com faltas mais duras, bons lances ofensivos e confronto aberto. A torcida do Sevilla, que lotava as arquibancadas, tentava tornar o estádio um caldeirão.

Os visitantes, contudo, seguiam melhor. E o golpe definitivo veio aos 46 minutos do segundo tempo. Após jogada de Rodrygo, Benzema finalizou rasteiro da entrada da área, mando para as redes e decretou a virada dos visitantes, diante da festa do banco de reservas do Real.