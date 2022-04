Bruno Guimarães faz dois e Newcastle vence Leicester de virada no Inglês

17/04/2022 | 16:07



Com dois gols de Bruno Guimarães, o segundo aos 50 minutos do segundo tempo, o Newcastle venceu de virada o Leicester City por 2 a 1, neste domingo, no St. James Park Stadium, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. De quebra, o "novo rico" da competição se distanciou de vez da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Newcastle chegou aos 37 pontos, abrindo 12 sobre o Burnley, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Jogando fora de casa neste domingo, o Burnley empatou por 1 a 1 com o West Ham, no estádio Olímpico, em Londres.

O empate fez o West Ham cair para a sétima posição do Campeonato Inglês, fora da zona de classificação para a Liga Europa, com 52 pontos, contra 54 de Manchester United e Arsenal. Em quarto, garantindo vaga na Liga dos Campeões, o Tottenham tem 57. Já o Leicester ficou em nono, com 40.

Em Newcastle, o time da casa optou por uma forma de jogar mais retraída, dando a posse de bola para o Leicester, que terminou a partida com 70%. A equipe visitante começou melhor e chegou a abrir o placar aos 19 minutos. Lookman recebeu de Ayoze Pérez e chutou mascado. O goleiro Dubravka aceitou.

Atrás do placar, o Newcastle subiu a marcação e deixou tudo igual com Bruno Guimarães. Convocado constantemente para defender a seleção brasileira de Tite, o meia aproveitou uma das poucas chances da equipe até então para fazer 1 a 1. O árbitro Jarred Gillet chegou a marcar falta, mas, após consultar o VAR, validou o gol.

No segundo tempo, o Newcastle seguiu sem ter a posse de bola, mas finalizou bem mais do que o rival, que ficou acuado em alguns momentos da partida. O jogo, no entanto, foi decidido apenas nos minutos finais. Aos 50, quando todos já davam o empate como certo, Bruno Guimarães aproveitou o rebote dentro da área para, de cabeça, fazer o gol da vitória do clube mandante.