Isabel Fillardis e a dupla de Lexa e MC Guimê são desmascarados no The Masked Singer Brasil!

17/04/2022 | 16:11



Neste domingo, dia 17, aconteceu a semi-final do The Masked Singer Brasil! A dupla de Lampião e Maria Bonita foi desmascarada e quem estava por trás da fantasia era MC Guimê e Lexa!

Emocionada, Lexa falou sobre os diferentes gêneros que cantaram no programa:

- Nós somos cantores de funk e aqui a gente cantou rock, musicas internacionais, então a gente pôde mostrar nosso dom, nosso talento.

Os jurados ainda pediram beijo, e os dois deram um selinho no palco! Em seguida, Guimê falou sobre a experiência:

- Meu avô é nordestino, e quando a gente foi desvendando esses desafios que teriam, eu fiquei apreensivo por ser algo fora do que eu sei fazer. Aqui no The Masked Singer eu cantei minha primeira música em inglês.

Daniela Mercury comentou que os dois deveriam aproveitar a trajetória de sucesso que eles traçaram no programa e fazer mais apresentações juntos.

E não parou por aí! Além deles, ainda tivemos mais uma eliminação: quem também deixou o programa e foi desmascarado foi a Abacaxi! Por trás da fantasia estava Isabel Fillardis!

A atriz emocionou os jurados com suas palavras:

- Antes de qualquer coisa eu preciso agradecer a Deus e aos meus ancestrais, porque eu estar no palco hoje cantando é um milagre. Quem conhece minha trajetória sabe que eu passei por muitas coisas. Um câncer é algo que muda a vida de uma pessoa, e como eu sou dura na queda, estar aqui hoje, cantar, passar por todo esse processo foi algo muito valioso para mim.

Ela ainda direcionou um agradecimento ao jurado Rodrigo Lombardi:

- Lombardi, se eu estou aqui hoje, você tem uma parcela, porque você cogitou meu nome na temporada passada.

Com as eliminações, estão na grande final o Dragão, o Camaleão e a Leoa! A final acontece no próximo domingo, dia 24!