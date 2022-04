Filhos de Kate Middleton e Príncipe William participam pela primeira vez da Páscoa Real!

17/04/2022 | 16:10



Chegou a vez deles! Pela primeira vez os filhos do Duque e Duquesa de Cambridge participaram da Páscoa Real. O Príncipe George e a Princesa Charlotte, que são os filhos mais velhos do casal, marcaram presença no evento da família real que aconteceu neste domingo, dia 17, na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor.

Os pequenos assistiram a missa acompanhados de seus pais Kate Midlleton e do príncipe William. A família estava super fofa combinando os looks em tons de azul - Kate e Charlotte usaram vestidos azul claro, a pequena completando com um cardigã azul-marinho, enquanto William e George utilizaram ternos em azul-marinho.

O terceiro filho do casal, Príncipe Louis, não se juntou ao pais e irmãos - o pequeno irá fazer quatro anos de idade este ano. George, de oito anos de idade, e Charlotte, de seis anos, já começaram a participar de alguns eventos reais, como o Natal de 2019. Recentemente, eles acompanharam os pais no Serviço de Ação de Graças na Abadia de Westminster.