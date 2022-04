Harry Styles se apresenta pela primeira vez no Coachella e canta com Shania Twain

17/04/2022 | 15:11



É ele, Brasil! Harry Styles fez sua primeira apresentação no festival de música Coachella, e como sempre, o cantor surpreendeu o público ao contar com a participação da Shania Twain. Ele cantou dois grandes hits da cantora, as música Man! I Feel Like A Woman! e You're Still The One, encantando a plateia.

A web pirou com a interação dos dois e a apresentação deu o que falar.

É porque vocês não me conhecem na intimidade, mas eu juro por tudo que é mais sagrado: Eu teria perdido a minha compostura e toda a dignidade que me resta em ver Shania Twain e Harry Styles cantando Man I Feel Like a Woman no Coachella.

É porque vocês não me conhecem na intimidade. Mas eu JURO por tudo que é mais sagrado: Eu teria perdido a minha compostura e toda a dignidade que me resta em ver Shania Twain e Harry Styles cantando Man I Feel Like a Woman no #Coachella

O cantor se apresentou com uma roupa super brilhante que chamou a atenção com todos os holofotes para ele. Pra completar a grande noite de estreia no festival, ele cantou duas músicas inéditas que estarão em seu novo álbum que será lançado no dia 20 de maio.

As músicas Boyfriends e Late Night Talking animaram os fãs do cantor e mostraram um pouquinho do que eles podem esperar do lançamento de Harry's House.