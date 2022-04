São Bernardo entrega arena parque para prática de esporte e lazer

Do Diário do Grande ABC



17/04/2022 | 14:23



A Prefeitura de São Bernardo entregou neste domingo a 23ª arena parque para prática de esporte e lazer. O equipamento público, instalado no Parque São Bernardo, foi erguido em área que estava ociosa, com cerca de 3.000 m². Ao todo, foram investidos R$ 2,8 milhões com o pacote, que também incluiu obras de melhorias no entorno. A nova arena disponibiliza quadra poliesportiva, pista de skate e playground. Também foram plantadas 60 árvores nativas, além de novo gramado.

Outras obras de melhorias na região, realizadas por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, foram contenção com muros de pedras, escada hidráulica para adequação de drenagem, colocação de guias, sarjetas, além de calçadas e reforma da escadaria.

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando falou da importância desses equipamentos para áreas carentes do município. “Esta era mais uma região carente de espaços esportivos em nossa cidade e que, com o projeto arena parque, pode ser contemplada. Junto das praças-parques, as arenas estão transformando nosso município e proporcionando áreas de lazer permanente para toda a população, além de melhorias no entorno.”

Silvina, Baeta Neves, Centro, Parque Hawai, Pinheirinho, Alvarenga, Jardim Nova Canaã, Divinéia, Calux, Cooperativa, Represa, Botujuru, Silvina II, Batistini, Jerusalém, Alves Dias, Cafezal, e Parque Imigrantes são as outras regiões da cidade que receberam a arena.