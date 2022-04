Ludmilla causa na web ao comentar participação de Anitta no Coachella

17/04/2022 | 14:10



Paz? Ludmilla causou muito na web após comentar sobre a participação de Anitta no Coachella. As duas, que não são próximas há algum tempo e até possuem uma certa rixa, já fizeram um parceria musical com a canção Onda Diferente, junto com Snoop Dogg. No show da funkeira no festival, ela cantou o hit e Lud acabou comentando.

Muito f**a ver nossa música ganhando o mundão. Viva o funk, p***a!

Algumas pessoas concordaram com a cantora, mas algumas não curtiram muito o posicionamento dela após o longo tempo da rixa.

E antes que alguém fale algo: não é sobre a briga, sobre picuinha ou nada do tipo. É sobre maturidade. Você é f**a, Lud!

A surra em você com a maturidade de milhões, se até em show em botequim de esquina você tirava a voz dela e a do Snoop na qual a citava, e ela em um festival internacional deixou sua voz sem problema algum, agora respeita a mamacita e cria vergonha na cara.

Até o momento Anitta não respondeu e nem se pronunciou sobre o comentário de Lud. Eita!