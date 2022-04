Morre Liz Sheridan, atriz de ?Seinfeld?, aos 93 anos

17/04/2022 | 14:05



Liz Sheridan, que interpretou Helen, a mãe amorosa de Jerry Seinfeld em seu seriado de sucesso, morreu na última sexta-feira, 15. Ela tinha 93 anos.

"Sheridan morreu durante o sono de causas naturais, cinco dias depois de seu aniversário, no dia 10 de abril", disse Amanda Hendon, sua representante e amiga de longa data. Ela não forneceu mais detalhes, incluindo onde a atriz estava morando.

Seu papel em Seinfeld como Helen foi o mais conhecido, mas Liz seguiu décadas de trabalho no palco e na tela. Na década de 1970, ela apareceu na Broadway em peças e musicais, incluindo Happy End com Meryl Streep e Ballroom.

"Ela sempre foi muito grata a seus fãs e se sentiu abençoada por ter desfrutado de décadas de trabalho na indústria do entretenimento", incluindo se apresentando em seu show solo, Mrs. Seinfeld Sings, disse Hendon em um comunicado.

Liz ainda teve papéis como convidada nas séries de TV Kojak, Cagney & Lacey e Family Ties. Além disso, ela interpretou a irritante vizinha Raquel Ochmonek em ALF de 1986 a 1990. Em 1998, ela atuou ao lado de Barney Martin, que interpretou Morty, seu marido no seriado Seinfeld.

"Como alguém pode não gostar dele?" era a frase icônica da personagem de Liz, Helen, quando falava sobre o amado filho Jerry.

"Liz sempre foi a mãe de TV mais doce e legal que um filho poderia desejar", disse Jerry na sexta-feira, 15, no Twitter. "Toda vez que ela vinha ao nosso programa, a sensação era muito aconchegante para mim. Tenho muita sorte por tê-la conhecido."

Em uma entrevista de 1998 à The Associated Press, ela discutiu o quanto gostava do comediante.

"Vou abraçá-lo para dizer adeus e vou abraçá-lo para dizer: olá", disse. "Eu disse a ele que o amo como se ele fosse meu filho. Ele disse: Eu sei. Eu amo você e Barney como se vocês fossem meu pai e minha mãe.'"

O ator apareceu em filmes como Legal Eagles, Forget Paris e Wedding Bell Blues. Além desses, no filme de 2010 The Rooneys, seu nome estava entre os créditos finais.

Em seu livro Dizzy & Jimmy, Liz Sheridan relatou o romance no início dos anos 1950 com o então desconhecido James Dean. Ela foi apelidada de Dizzy e era uma jovem dançarina de boate em Nova York quando conheceu James. Depois que eles se separaram, ele se tornou uma estrela em filmes como Rebel Without a Cause. James Dean morreu em um acidente de carro em 1955, aos 24 anos.

Outra mãe de Seinfeld, Estelle Harris, morreu há duas semanas, em 2 de abril. Ela interpretou a mãe temperamental de George Costanza, personagem de Jason Alexander. Estelle também tinha 93 anos.

Nascida Elizabeth Ann Sheridan, a nativa de Nova York foi casada com o músico de jazz William Dale Wales, que morreu em 2003. Liz Sheridan deixa uma filha e um genro, segundo a amiga Amanda Hendon.