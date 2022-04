Meghan Markle empresta casaco de 19 mil reais para mulher proteger bebê

17/04/2022 | 13:10



Meghan Markle se mostrou muito generosa no último sábado, dia 16 - segundo o Daily Mail, a Duquesa de Sussex estava junto com o Príncipe Harry no Invictus Games, quando percebeu que a ventania do lugar estava muito forte para um bebê e, por isso, ela entregou o seu casaco de 19 mil reais para cobrir a criança.

A pequena que estava em apuros e foi salva por Meghan, era Liva, filha da jogadora de basquete Fenna Geugjes. Ela estava na colo da mamãe Bertine Schuurhuis, esposa da jogadora.

Não se sabe ao certo se o casaco foi emprestado ou doado, mas mesmo assim a duquesa foi esperta em percebe a situação e entregar o casaco da grife Max Mara.