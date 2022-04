Cerca de 2.200 jovens participam de peneira no Bruno Daniel

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



17/04/2022 | 09:33



O Estádio Bruno Daniel, em Santo André, recebeu neste sábado cerca de 2.200 jovens para peneira para nascidos entre 2007 a 2013. A iniciativa faz parte dos planos do Santo André Futebol Clube, time mais jovem da região e que tem buscado mesclar experiência no futsal para formar elenco às disputas do futebol em diversas categorias. A avaliação coube ao coordenador Adauto Evandro e aos treinadores Galego e Fábio Reis.

Presidente do clube, Rodolfo Guedes acompanhou o evento ao lado da diretoria e do secretário de esportes da cidade, Marcelo Chehade, e se mostrou satisfeito com a grande presença de participantes e acompanhantes – aproximadamente 1.500 – na avaliação. "O Santo André Futebol Clube foi criado para sanar demanda da cidade. Chegamos para somar com o esporte de Santo André e essa será nossa grande meta. Vivemos em um dos municípios mais importantes do Brasil e tenho absoluta certeza que podemos colaborar muito para várias categorias. O futebol de campo hoje já é uma realidade e nossa expertise do futsal será propagada em várias outras modalidades ", declarou.



Ex-atleta profissional do futebol da cidade, o coordenador Adauto procurou incentivar a meninada, tanto aos escolhidos quanto aos demais. “Sei que não se constrói ou descarta um jogador em um único treinamento, por isso vamos monitorar todos que estiveram presentes e propor para aqueles que não foram aprovados para que voltem em outro momento e tenham uma nova oportunidade de integrarem nosso grupo de atletas.”

Foram aprovados 154 garotos e, de acordo com a diretoria do clube, as portas estão “absolutamente abertas para os que não tenham sido aprovados hoje (ontem) para uma nova avaliação”. Também se comprometeu com início dos trabalhos aos selecionados já a partir desta semana.

Segundo a diretoria, o clube já tem amistosos agendados com grandes equipes do futebol brasileiro e trabalha para oficializar as filiações necessárias para que a agremiação entre oficialmente nas principais competições do Brasil.