Saneamento básico e essencial

Desafios ambientais e sanitários potencializados em anos recentes com eventos climáticos extremos e a pandemia da Covid-19 reacenderam os holofotes da essencialidade do saneamento básico e sua estreita relação com a preservação da vida. Como ensinou Einstein, a maior ilusão do mundo é a noção de separação. Esta verdade é ainda mais absoluta para o saneamento, que deve ser olhado de forma holística pela sua inter-relação com vários outros aspectos da existência na Terra. No saneamento não é concebível a ideia de separação. Os rios e córregos que fluem entre bairros em uma cidade, entre cidades e entre nações são elementos de conexão, de integração, de paz e nunca de guerra. Os rios que se interconectam também estão conectados às pessoas, que vivem de suas águas. E para que o fluxo da vida aconteça em plenitude é necessária radical inclusão.



Enquanto houver uma única criança pisando em esgoto e uma única casa sem coleta de esgoto estaremos transformando nossos rios (do latim rivus) em fonte de vírus. Um anagrama que explica muito nossa realidade. Em cenário assim, o resultado não pode ser outro senão o aumento das filas nos postos de saúde, o baixo desempenho na educação e a completa renúncia ao desenvolvimento. Estudos recentes das universidades de Nova York e Hong Kong comprovam que a despoluição de rios urbanos também é importante fator de redução de gases de efeitos estufa. Não bastassem todos os benefícios a nível local, o saneamento contribui também para o planeta. O projeto Novo Rio Pinheiros que a Sabesp executa, sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo do Estado de São Paulo, em parceria com outras entidades, é bom exemplo desta visão holística que une sociedade e meio ambiente.



É saneando os afluentes que cruzam as regiões mais carentes e levando conforto e saúde a milhares de famílias em condição de vulnerabilidade que a vida está voltando ao nosso Pinheiros. Estamos vivendo momento único em que poderemos mudar velhos hábitos por um propósito de prosperidade e sustentabilidade. E o saneamento é parte deste enredo. Em 2020, o papa Francisco protagonizou em uma Praça de São Pedro vazia umas das mais marcantes celebrações de nosso tempo. Nos lembrou que vivemos todos num mesmo barco e não podemos deixar ninguém para trás. Que nestes tempos de quaresma, em que lembramos daquele que trouxe luz e esperança para o mundo, possamos fortalecer o olhar da inclusão. A começar por um saneamento básico a serviço de todos, afinal a separação é uma grande ilusão.



Adriano Candido Stringhini é diretor de gestão corporativa da Sabesp e governador do Conselho Mundial da Água. Aloisio Hildebrand de Abreu é assessor da presidência da Sabesp e coordenador do relatório de sustentabilidade da companhia.

PALAVRA DO LEITOR

Atento – 1

É uma pena, mas não faz sentido manter esse monte de gente, que pode trabalhar em home office, tendo que usar transporte público, perdendo tempo de deslocamento, manter infraestrutura e tudo mais (Comércio em torno da Atento estima sofrer perdas de até 90%). O que vai acontecer agora é que esses estabelecimentos vão ter que se adaptar ao delivery.

Fernando Guastaferro Carratti

Atento – 2

O futuro é home office e delivery. O que precisam é não depender de um único nicho e irem atualizando os seus comércios. Ou (vão ter de) finalizar as atividades. É fato!

Angélica Isidório

Carlos Gomes

Supimpa a nossa coluna nesta semana de Santo André com os comentários do Andrade sobre Cine Carlos Gomes (Memória – Setecidades, dia 12).

Alexandre Takara

Santo André



Lula

Não sei se as pessoas que criticam Lula estão fora do Brasil ou se informam por fontes suspeitas, como aquelas comandadas pelos filhos de Bolsonaro. Mas a verdade é que a Justiça já reconheceu a inocência do ‘barbudo’ em 23 processos em que era acusado, foi inocentado. Até agora já reviraram a vida dele, contas bancárias e nada de ilegal foi encontrado. Outra coisa é que todo mundo já sabe que a Operação Lava Jato foi uma farsa, ação espetaculosa para prender políticos e empresários e lesar a Pátria, comandada pelo não menos suspeito Sergio Moro. Inclusive, a PF (Polícia Federal) concluiu que a delação premiada de Antônio Palocci sobre Lula não tem provas. Para quem não se lembra, foi aquela vazada propositadamente no meio da campanha para eleição de 2018 para prejudicar Lulão. É o fim da linha para os bolsominions.

Honorato Gomes

Mauá



Sigilo de 100 anos

Ainda não tenho candidato a presidente do Brasil. Os nomes colocados não agradam, principalmente o atual, que em campanha disse que acabaria com o projeto de reeleição e agora corre atrás da mamata de novo. Mas uma notícia me alegrou bastante, a de que Lula, se eleito, vai acabar com o sigilo de 100 anos que Bolsonaro impôs em relação a informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome de seus filhos Carlos e Eduardo e dele mesmo. Lula ganhou meu voto.

Edson Luiz Daselma

Mauá



Vila São Pedro

Se é para fazer melhorias na cidade foi um mal necessário (São Bernardo deixa famílias sem auxílio depois de desapropriação)! Basta ver como era próximo à Chácara Silvestre e como ficou. A remoção foi necessária, para fazer a canalização do Córrego Saracantan, que sempre quando chove alaga esta área. Espero que fique bom. Melhorias que vão ajudar todos os moradores locais.

Fernando da Silva do Santos

