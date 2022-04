Série D do Brasileiro tem início com Tigre e Ramalhão em ação

Francisco Lacerda



17/04/2022 | 06:27



Santo André, classificado pelo Paulistão 2021, e São Bernardo FC, após título da Copa Paulista do ano passado, estreiam hoje na Série D do Brasileiro. Os andreenses vão ao Rio de Janeiro para enfrentar o time do Pérolas Negras, às 15h. Já o Tigre recebe no 1º de Maio outra equipe carioca, a Associação Atlética Portuguesa, às 16h. Os times da região integram o Grupo A-7, composto também por Oeste de Barueri; Cianorte e Paraná, ambos do Paraná; e o Nova Iguaçu, do Rio.

Márcio Zanardi, técnico do Tigre, revela que o time vem forte em busca da vaga entre os quatro que garantem acesso à Série C em 2023. “Tenho certeza que vamos fazer grande competição. Estamos contratando dois jogadores por posição, temos alguns para chegar ainda. A gente está trazendo jogadores com características da Série D para que possamos competir e se classificar”, comenta.

A provável escalação de Zanardi dever ser Alex Alves; Islan, Matheus Salustiano e Ítalo; Alex Reinaldo, Rodrigo Souza, Zezinho, Vitinho e Ruan; Hugo Sanches e João Carlos. E, para confirmar o que diz o treinador, ontem o Tigre apresentou mais dois reforços: o volante Felipe Dias, 28 anos, e o atacante Rochinha, 24.



SANTO ANDRÉ

Com desafio de montar elenco com pouco tempo entre uma competição e outra, o Ramalhão encara o Pérolas Negras com equipe mesclada por atletas da base com profissionais que ficaram e reforços.

“Sabemos das dificuldades (financeiras). Taticamente, tecnicamente, a gente vai ficar um pouco à mercê, pela questão do tempo, 14 dias para trabalhar, mas a gente vai valorizar essa oportunidade que temos”, sintetiza José Carlos Palhavan, técnico do Santo André. “Esperamos formar time que buscará o primeiro objetivo, a classificação na competição. Depois vamos pensar em coisas maiores para realizar torneio sólido”, completa Gabriel Limeira, auxiliar técnico do Ramalhão.

O time base para os compromissos iniciais da competição deve ser Gaúcho; Lucas Cabelo, Vinicius, Alex e Leandrinho; Higor, Natan e Maycon; Cledson, Dioran e Gabriel. Ontem o clube apresentou mais um reforço, o atacante Maycon, 27.



A COMPETIÇÃO

A Série D terá participação de 64 equipes, divididas nesta primeira fase em oito grupos com oito agremiações cada, com duelos em turno e returno. Serão 510 partidas, somando a fase de grupos (448) e o mata-mata (62), com cada agremiação indo a campo pelo menos 14 vezes. As quatro mais bem classificadas nessa etapa avançam ao mata-mata, iniciado com 32 equipes. Sobrarão 16, que lutarão nas oitavas, quartas, semifinal e final, sempre em ida e volta. A final está marcada para 25 de setembro.

As outras equipes paulistas no torneio são Inter de Limeira e Ferroviária. Tem também times tradicionais do cenário nacional, como Santa Cruz, do Pernambuco; América, do Rio Grande do Norte; Brasiliense, de Brasília; Caxias, do Rio Grande do Sul; o próprio Paraná, entre outros.

O campeão leva para casa R$ 320 mil e um automóvel. O vice, R$ 250 mil e um veículo. O terceiro recebe R$ 150 mil e, o quarto, R$ 100 mil, além, claro, do acesso ao terceiro piso do futebol nacional.