Caça ao Tesouro de Páscoa leva 4.000 pessoas ao Celso Daniel

Da Redação



17/04/2022 | 06:19



O Parque Celso Daniel recebeu ontem cerca de 4.000 crianças e familiares no primeiro dia da Caça ao Tesouro de Páscoa. O evento é composto por desafios, nos quais as crianças circulam pelos espaços do parque, cumprindo etapas, que garantem um carimbo para o prêmio final, que é a lembrança com ovo de chocolate. A programação para comemorar a Páscoa prossegue hoje, a partir das 9h, com a previsão de que mais 3.000 inscritos participem da festa.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve no parque para acompanhar a iniciativa da Prefeitura e viu de perto a alegria de crianças e adultos. “É lindo ver esse sentimento nas famílias. Um evento organizado, com vários parceiros participando, enchendo de orgulho e sorriso a nossa gente”, comemorou o chefe do Executivo.

Esse sentimento foi compartilhado também pela pequena Yasmin Moreira, que ficou fascinada com as gincanas e a forma lúdica de comemorar a Páscoa. “Foi tudo lindo, eu amei participar e achei tudo bem organizado. Estava tudo perfeito e as gincanas prendiam nossa atenção”, comentou.

A mãe da Yasmin, Rosinéia Moreira, também achou o evento estruturado e destacou a felicidade da garotada. “Víamos nos rostos das crianças a alegria estampada. Em tempos de quase pós-pandemia, podermos comemorar uma Páscoa assim faz toda a diferença.”

A caça ao tesouro tem patrocínio da Prometeon, com co-patrocínio de Patriani, Ossel, Nova Ceasa e Grand Plaza Shopping, além da Chocolândia. A iniciativa também integra a programação dos 469 anos de Santo André, comemorados dia 8.

Todos os eventos e atividades em comemoração ao aniversário da cidade estão disponíveis no site https://santoandre469anos.com.br/programacao/. As atrações e locais contam com pontos para arrecadação de alimentos, roupas, calçados, cobertores, brinquedos e itens de higiene, entre outros. As doações ao Fundo Social de Solidariedade serão distribuídas a entidades assistenciais cadastradas.



PROGRAMAÇÃO

Ontem, a programação de aniversário de 469 anos de Santo André reuniu série de atrações. No CEU Ana Maria teve início a Jornada Cultural, que contou com a apresentação de Carlos Rizzo e o projeto Cine Manancial. A atração proporcionou sessão de cinema especial para as crianças.

Além disso, a Cia Maré Doce apresentou o espetáculo de teatro infantil Com que Asas Você Voa? e Michelle Lomba apresentou a performance Mixa.

O Parque Ana Brandão teve atrações durante toda a tarde, com encontro de skatistas, apresentação do grupo de dança Back Spin Crew, Pretodio e Pílula Preta. O músico Arnaldo Tifu fez show de rap e o Grupo Realidade Cruel encerrou a programação. da Redação