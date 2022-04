Guarani domina Sport em casa, mas fica no 0 a 0 e segue sem vencer na Série B

16/04/2022 | 20:42



Ainda em busca de sua primeira vitória na Série B, o Guarani dominou o Sport na noite deste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas não conseguiu passar do 0 a 0 no placar. Apesar do tropeço, a equipe de Campinas pôde comemorar seu primeiro ponto na competição - perdera do Brusque na estreia.

Já o Sport, por sua vez, chegou aos quatro pontos. Na rodada de abertura da competição, o time pernambucano bateu o Sampaio Corrêa por 1 a 0.

Com o apoio de seus torcedores, o Guarani foi dominante no primeiro tempo e criou as principais oportunidades de gol diante de um Sport omisso. Bruno José teve grande oportunidade logo de cara, saiu na frente do goleiro Maílson, mas pegou muito mal na bola e mandou pela linha de fundo.

O Guarani seguiu pressionando, principalmente com o atacante Nicolas Careca, que atormentou o sistema defensivo do Sport. O atacante tentou de bicicleta, acertou uma cabeçada na trave e incomodou o time pernambucano, que teve bons momentos em campo. Na melhor delas, Kozlinski quase levou um "frango" no arremate de Sander.

No segundo tempo, os papéis se inverteram: o Sport "entrou" no jogo e empurrou o Guarani para o campo defensivo. Aos 10 minutos, Bill aproveitou a sobra e chutou cruzado. A bola bateu caprichosamente na trave. No lance, o time pernambucano reclamou muito de um pênalti não marcado sobre Parranguez.

A partir daí, só deu Guarani. O time da casa voltou a tomar conta da partida e foi desperdiçando uma chance atrás da outra. Bruno José teve outra oportunidade na frente de Maílson, mas voltou a falhar. Depois foi a vez de Leandro Vilela, no último suspiro, parar em grande defesa do goleiro do Sport.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Grêmio na quinta-feira, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No sábado que vem, às 11h, o Sport visita o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 X 0 SPORT

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Leandro Vilela (Índio), Rodrigo Andrade (Marcinho), Giovanni Augusto e Júlio César (Lucão do Break); Bruno José (Ronald) e Nicolas Careca (Yago), Técnico: Daniel Paulista.

SPORT - Maílson; Ezequiel (Ewerthon), Fábio Alemão, Sabino e Sander; Bruno Matias (Cáceres), William Oliveira (Ronaldo Henrique) e Pedro Naressi (Alan); Bill (Vanegas), Luciano Juba e Parraguez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni Augusto e Nicolas Careca (Guarani); Ezequiel e Vanegas (Sport).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 54.090,00.

PÚBLICO - 2.731 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).