Dois homens são mortos enquanto jogavam sinuca em Santo André

Da Redação



16/04/2022 | 19:51



Dois homens foram mortos a tiros no início da madrugada de ontem, em um bar que fica na Rua Guanabara, no bairro Cidade São Jorge, em Santo André.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, os homens, com idade entre 65 e 71 anos, estariam jogando sinuca dentro do estabelecimento por volta das 0h23. Foi ai que um homem, ainda não identificado, teria entrado no bar e atirado em um dos homens para, só depois, disparar contra o outro.

Assim que executou os dois idosos o suspeito entrou em um carro e fugiu. A PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo.

Momentos depois, no local, o médico constatou a morte das duas vítimas, sendo uma com perfuração no crânio e a outra com perfuração no tórax, ainda conforme informações da SSP.

A perícia foi chamada e os corpos encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade para necrópsia. O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária de Santo André.