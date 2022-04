Chanceler da Áustria diz que Vladimir Putin está em sua própria lógica de guerra

16/04/2022 | 19:42



O chanceler da Áustria, Karl Nehammer, afirmou que Vladimir Putin está "em sua própria lógica de guerra" quando se trata da Ucrânia. A declaração ocorreu em entrevista à rede de televisão e de rádio norte-americana NBC. Nehammer se encontrou, na semana passada, com o presidente russo e afirmou perceber que Putin acredita estar vencendo a guerra. Nehammer foi o primeiro líder europeu a se encontrar com Putin em Moscou desde que a Rússia iniciou a invasão, em 24 de fevereiro.

Antes de chegar a Moscou, Nehammer havia visitado Bucha, na Ucrânia, a cidade fora de Kiev onde há evidências de assassinatos e torturas de civis. Segundo relatou ao NBC, o chanceler confrontou Putin com o que tinha visto no local e afirmou que "não foi uma conversa amigável".

Segundo Nehammer, Putin disse que "vai cooperar com uma investigação internacional, por um lado, e, por outro, ele me disse que não confia no mundo ocidental. Portanto, este será o problema agora". Fonte: Associated Press.